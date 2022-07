Un altro passo avanti per il multipiano di via Dante, il cui cantiere è fermo da mesi di fianco al cavalcavia, suscitando le polemiche di tanti pendolari e della minoranza consigliare. L’ufficio tecnico del Comune ha approvato il nuovo progetto esecutivo con l’avvio del procedimento per l’affidamento dei lavori del secondo lotto, corrispondente al secondo piano della struttura.

1 milione e 404mila euro il costo finale dell’opera, a seguito di un aggiornamento prezzi rispetto agli iniziali 1,2 milioni. Ora il progetto viene nuovamente messo a gara, mediante una procedura ad evidenza pubblica semplificata. Inizialmente il secondo lotto era stato aggiudicato a febbraio all’impresa CGT di Caserta, appalto poi revocato a fine giugno dopo che il cantiere non era neppure mai stato iniziato.

Nel primo lotto è stato costruito un solo livello oltre a quello al piano terra, mentre le strutture portanti verticali risultano già completate. Il secondo livello è posto a sei metri di quota e parte del materiale necessario per completarlo è già disponibile nel cantiere. Andranno anche realizzati i collegamenti pedonali verticali e le rampe carrabili, che connettono primo e secondo piano, oltre ad altri elementi di finitura.

Ci vorrà però un successivo affidamento di lavori, e quindi un nuovo lotto, per realizzare le facciate a verde verticale che caratterizzano il progetto diffuso finora e che qualificano l’edificio come una struttura poco impattante nel contesto e “leggera”: sono state ipotizzate essenze tipo falso gelsomino, facilmente adattabili anche in vaso. Si dovrà attendere un secondo tempo anche per la posa della schermatura delle scale mediante i pannelli microforati in acciaio colorato.

L’accesso al parcheggio al piano terra avverrà attraverso un percorso parallelo al cavalcavia del Cimitero che si distacca da via della Vecchia Dogana, e da via Dante. L’idea è quella di realizzare un senso unico di percorrenza in modo da evitare l’incrocio dei flussi. Ad ogni varco verrà posizionato un semaforo di segnalazione che indica la disponibilità di posti.

L’accesso al piano di copertura sarà realizzato sul lato sud raggiungibile sia da via Dante che da via vecchia Dogana, ma saranno possibili variazioni agli accessi quando l’opera sarà completata. gbiagi

