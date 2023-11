Ogni anno il successo della Festa del Torrone si misura anche dalla quantità di coloro che raggiungono Cremona in camper e anche per questa edizione 2023, il primo weekend registra un’alta affluenza di camperisti. Tutto esaurito al camping al Po gestito dal consorzio SolCo per questo e per il prossimo fine settimana; pochi posti ancora disponibili nel parcheggio di piazzale Azzurri d’Italia, per questa occasione temporaneamente gestito dallo stesso camping. Sono 400 posti su questo piazzale, area non attrezzata, ma su cui è stato allestito un presidio di vigilanza già da venerdi pomeriggio e fino alle 13 di domenica, per entrambi i week end della Festa del Torrone.

