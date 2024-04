Una rimonta subita che allontana definitivamente, o quasi, le prime tre posizioni della classifica. Brutta sconfitta della Cremonese a Venezia: al vantaggio firmato Vazquez rispondono nella ripresa Gytkjaer e Bjarkason.

Davanti ai 10.869 del Penzo (820 da Cremona), record stagionale per i lagunari, i padroni di casa partono forte, con una pressione alta che mette in difficoltà i grigiorossi, senza però creare grosse occasioni. Da segnalare infatti, nei primi 20 minuti, solo le ammonizioni a Castagnetti e Candela. Al 24’, dopo una fase molto equilibrata, passa la Cremonese: cross lungo di Collocolo, sul secondo palo Pickel fa la torre per Vazquez che, di prima intenzione, la mette all’angolino alle spalle di Joronen. Poi a ridosso della fine della prima frazione Collocolo ci prova dalla destra, ma la sua conclusione termina ampiamente alta.

La ripresa si apre malissimo per la Cremo: brutta respinta di testa di Antov su lancio lungo avversario, sul pallone si avventa Gytkjaer che dal limite calcia sul primo palo, trovando la rete del pari. La squadra di Stroppa accusa il colpo e al 60’ rischia grosso sulla spizzata di Gytkjaer per Pohjanpalo, che protegge palla con il fisico e arriva alla conclusione a tu per tu con Saro, ma il portiere grigiorosso copre bene lo specchio e respinge. Cinque minuti dopo la reazione dei grigiorossi con il filtrante preciso di Castagnetti per Collocolo, che controlla e prova un tocco delicato con il destro per battere Joronen, ma la palla sfiora il palo. Poco dopo sponda di Gytkjaer per Bjarkason che calcia a botta sicura, reattivo Saro che salva il risultato. E’ il preludio al sorpasso del Venezia, al 76′ infatti Busio trova una grande imbucata per Bjarkason che taglia dalla destra, riceve nell’area della Cremonese, salta Saro e firma la rete del 2 a 1. Stroppa prova il tutto per tutto a dieci dalla fine, inserendo Quagliata, Buonaiuto, Falletti e Ciofani. Al 92′ cross di Tsadjout, Ciofani ci prova con il tacco, Joronen respinge, allora il 9 grigiorosso ci prova nuovamente col mancino, trovando ancora il miracoloso intervento del portiere avversario. E’ l’ultima occasione dell’incontro, che termina con la vittoria dei lagunari.

La sconfitta porta la Cremonese a – 7 proprio dal Venezia e dal Como, che però deve ancora scendere in campo. Anche la quarta posizione ora è a rischio, visto che il Catanzaro, che ha pareggiato 2-2 a Pisa, si è portato a -3. Prossimo impegno per i grigiorossi mercoledì 1° maggio ore 12:30 allo Zini contro il Pisa.

Simone Guarnaccia

