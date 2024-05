Una vittoria importante, sia per il quarto posto, sia per il morale della squadra. Torna al successo la Cremonese, dopo tre partite senza trovare i tre punti. Contro il Pisa di Aquilani, tra le mura amiche, finisce 2 a 1: al gol su rigore di Ciofani nel primo tempo risponde D’Alessandro nella ripresa, ci pensa poi Coda su punizione a decidere il match.

Davanti agli 11.561 spettatori dello Zini, l’incontro si “stappa” subito, dopo 13 minuti: Buonaiuto viene atterrato in area di rigore, l’arbitro prima assegna calcio di punizione in favore del Pisa, poi, richiamato al Var, concede il penalty ai grigiorossi. Dal dischetto si presenta capitan Ciofani che calcia centrale e batte Nicolas, ritrovando un gol che mancava dal 20 maggio 2023. La Cremo gestisce poi la partita senza creare o subire occasioni, fino al 32′, quando Marin colpisce di testa tutto solo sul secondo palo, ma mette ampiamente alto.

La squadra di Stroppa però resta negli spogliatoi dopo il primo tempo e parte malissimo nella ripresa. Al 47′ rischia grosso subendo un contropiede che porta Arena al tiro col mancino, ma Saro respinge. Un minuto dopo ecco invece la “frittata”: grave errore in fase di impostazione dei grigiorossi, Zanimacchia serve una palla debole a Bianchetti, il centrale viene anticipato da D’Alessandro che, solo davanti a Saro, trova il tracciante giusto sul secondo palo e sigla la rete del pari. I grigiorossi reagiscono al minuto 55 con Buonaiuto che calcia forte dal limite, Nicolas si allunga e respinge. Stroppa capisce che la squadra ha bisogno di qualche modifica e inserisce Johnsen, Majer e Sernicola in un colpo solo. Al 59′ Falletti accelera in mezzo al campo e ci prova da fuori, tiro debole e a lato. Un minuto dopo Valoti sposta palla sul destro e cerca il primo palo, ma la conclusione termina sul fondo. Al 64′ Quagliata si gira bene dal limite e calcia col mancino alla ricerca del secondo palo, Nicolas mette in corner. A 15 dalla fine Stroppa si gioca il tutto per tutto, inserendo anche Coda e Pickel. All’85’ è proprio lo stesso Coda, direttamente da calcio di punizione, a battere Nicolas con un tiro preciso che si insacca alle spalle di Nicolas. Nel finale Sernicola ha la palla per chiudere la contesa, ma Nicolas si supera. A pochi secondi dalla fine Saro invece è decisivo su Tramoni, consegnando i 3 punti ai suoi.

Grazie a questo successo, attendendo i risultati delle avversarie, la Cremonese si porta a quota 63 punti, sempre al quarto posto, a +6 sul Catanzaro, a -4 dal Venezia e -5 dal Como secondo in classifica. Prossimo impegno per la squadra di Stroppa domenica 5 maggio al Tardini di Parma alle 15.

Simone Guarnaccia

