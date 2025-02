Sono ripresi ad un ritmo preoccupante gli episodi di violenza in città. Questa volta teatro dell’aggressione è stato corso Matteotti, angolo via Pallavicino, davanti al Kebab, dove è scoppiata una lite tra stranieri. A subirne le conseguenze è stato un giovane di 20 anni pakistano che è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona.

Per fortuna il ragazzo non ha riportato conseguenze gravi. Solo una ferita ad un braccio provocata da un oggetto contundente. L’episodio è accaduto poco dopo le 16. Sul posto si sono portati gli agenti della Squadra Volante della Questura che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto e rintracciare gli autori, fuggiti a bordo di un’auto in direzione del centro cittadino.

Alla scena hanno assistito alcuni testimoni, uno dei quali sarebbe riuscito a trascrivere il numero di targa della macchina, un’Audi scura. Il testimone ha raccontato di aver visto due persone straniere, forse dell’Est, che con una specie di mazza se la sono presa con il ventenne rimasto ferito. Altre persone che erano fuori dal kebab sarebbero state spinte con violenza all’interno del locale.

A detta del titolare del kebab, il ventenne pakistano avrebbe sorpreso i due a bordo dell’Audi mentre gli stavano rubando la bicicletta e sarebbe corso nel locale per chiedere aiuto. I due uomini lo avrebbero poi raggiunto e aggredito.

