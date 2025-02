Un pareggio che fa male, anche considerando i risultati sugli altri campi. La Cremonese non riesce ad espugnare il San Nicola di Bari, la vittoria sfuma nel finale. All’eurogol di Valoti nella ripresa segue l’autogol di Bianchetti nel recupero. Una prestazione solida dei grigiorossi, che però non approfittano del pari dello Spezia sul campo del Modena e restano a -9 dai liguri, terzi.

Dopo una prima fase di partita molto fisica e “sporca”, al 6′ è Benali a calciare col mancino dal limite, ma la sua conclusione viene deviata e la palla termina in corner. Due minuti dopo ottimo filtrante di Bianchetti per Vandeputte che mette dentro di prima col mancino, ma la retroguardia dei padroni di casa chiude bene. Al 13’ cross delicato di Vandeputte dalla sinistra, Collocolo svetta più in alto di tutti ma di testa non riesce a impensierire Radunovic. Al 19′ gran filtrante di Vazquez per Nasti che col mancino batte Radunovic. L’ex della gara però è partito in posizione di fuorigioco e il gol viene annullato. Poco dopo calcio d’angolo battuto da Castagnetti, Vazquez colpisce di testa tutto solo, ma mette di poco a lato. Al 25′, dopo un rimpallo, la sfera arriva a Lasagna che calcia a botta sicura a pochi passi da Fulignati, ma Ravanelli si oppone con un intervento clamoroso, salvando la propria porta e il risultato. Pochi secondi dopo Azzi si accentra e calcia forte col destro dal limite, ma la sua mira è alta. Al 30′ punizione battuta da Castagnetti dalla trequarti, Vazquez tocca e serve Ravanelli che stoppa con il petto e ci prova con una conclusione al volo, ma la palla termina altissima. Al 36′ Nasti viene servito in profondità, si sposta la palla sul destro e calcia alla ricerca del primo palo, Radunovic è attento e mette in calcio d’angolo grazie ad un’ottima respinta. Al 42’ Vazquez rimedia un cartellino giallo: il Mudo, in diffida, salterà la prossima sfida contro il Cesena. Al 46′ Bellomo prova a sorprendere Fulignati con una conclusione dai 40 metri, ma non riesce a centrare il bersaglio.

Nella ripresa Stroppa sostituisce un nervoso Vazquez per inserire Dennis Johnsen. Al 52’ il tecnico grigiorosso perde Collocolo per infortunio, al suo posto Tommaso Barbieri. Un minuto dopo gigantesca chance per i galletti: Benali calcia a botta sicura dal limite dell’area, la palla, destinata all’angolino basso, viene respinta miracolosamente da Fulignati. Il Bari, rispetto alla prima frazione, prende le misure alla Cremonese, così Stroppa, all’ora di gioco, opta per il doppio cambio: dentro De Luca e Valoti, fuori Nasti e Vandeputte. Al 64′ grande ripartenza di Azzi sulla sinistra, scarico all’altezza del dischetto per Pickel che calcia in scivolata, ma la sua conclusione viene respinta dalla retroguardia avversaria. Al 68′ De Luca si gira bene tra due avversari e calcia col mancino, Radunovic blocca. Un minuto dopo la Cremo passa: Radunovic sbaglia il rinvio, Pickel recupera palla in mezzo al campo, passaggio in profondità per Johnsen, cross dalla destra e Valoti, tutto solo al centro dell’area, mette dentro in semirovesciata, siglando un gol pazzesco che porta avanti i grigiorossi. Nel finale ecco la beffa: Favilli serve Dorval che supera Ravanelli, palla dentro che viene deviata da Bianchetti per l’1-1.

Con questo par i ragazzi di Stroppa salgono a quota 41 punti, sempre in quarta posizione. Il distacco dallo Spezia resta invariato, il Catanzaro si porta invece a -2. Il prossimo impegno della Cremonese è fissato per sabato 21 febbraio alle 17:15 allo Zini contro il Cesena.

Simone Guarnaccia – inviato a Bari

