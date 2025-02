Il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani, in vista dell’incontro di oggi pomeriggio a Piacenza con enti istituzionali, Vigili del fuoco e Anas sulla situazione del ponte in ferro tra Cremona e Castelvetro, è chiaro: “Speriamo che il ponte non venga chiuso, ma le questioni di sicurezza vengono prima di ogni caso quindi siamo pronti anche a decisioni drastiche”, ha dichiarato.

E sulla relazione dei due ingegneri strutturisti che tante polemiche e preoccupazioni ha sollevato, Mariani racconta di essere riuscito ad esaminarla, e si augura di avere un ulteriore approfondimento sulla situazione. A questo proposito, il presidente della Provincia ha in programma di incontrare i due esperti nei prossimi giorni.

In merito alla situazione infrastrutturale del territorio, Mariani spazia anche sulle altre strutture, come il ponte di San Daniele Po.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata