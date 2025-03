“La vicenda dell’affidamento del SA.A.P. ha ormai raggiunto livelli grotteschi”, è il commento del consigliere di FDI Matteo Carotti alla notizia che ProgettoA non prenderà servizio il 5 marzo nelle scuole cittadine (quindi dopo la ripresa post Carnevale).

“Il 28 febbraio – afferma in una nota – una lettera a firma della Dirigente del Settore Politiche Sociali Dott.ssa Eugenia Grossi informava i dirigenti scolastici e i referenti per l’inclusione che, a seguito del ricorso presentato al TAR Lombardia – Sezione distaccata di Brescia, da ATI Cosper e dell’udienza cautelare fissata per il 12 marzo 2025, l’erogazione del servizio sarebbe continuata con l’attuale gestore.

“Tutto questo dopo neanche ventiquattr’ore dal Consiglio Comunale in cui la maggioranza non approvava l’ordine del giorno con prima firmataria Maria Vittoria Ceraso, che impegnava il Comune a differire la decorrenza del servizio a Progetto A.

“Ho quindi depositato un’interrogazione per chiedere cosa abbia portato la Dirigente a contraddire un indirizzo politico espresso solo il giorno precedente dal Consiglio Comunale e se, nel frattempo c’è stato da parte della Giunta un atto di indirizzo politico che legittima l’operato della Dirigente. Delle due l’una: o la dirigente ha agito in modo arbitrario oppure l’Amministrazione è tornata sui propri passi, dato il rischio concreto che non venisse garantita l’erogazione del servizio.”

