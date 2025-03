Un ordine del giorno per portare all’attenzione dell’amministrazione comunale il fenomeno sempre piu’ diffuso tra i minorenni dell’uso di coltelli, definiti armi bianche. E’ quello presentato dalla consigliera Maria Vittoria Ceraso di “Oggi per Domani”, partendo dai dati preoccupanti emersi a livello nazionale nel report “Omicidi volontari consumati in Italia”, della Polizia di Stato.

“I dati delle forze dell’ordine – si legge nell’odg – ci dicono infatti che nel 2024 l’incidenza dei delitti commessi dai minori di 18 anni si attesta all’11% del totale degli omicidi rilevati, a fronte del 4% dell’anno precedente. Non solo: dai numeri emerge anche che è quasi raddoppiata anche la percentuale di minorenni uccisi: nel 2024 è stata del 7% mentre nel 2023 era al 4%. Nel 2024 il 49% degli omicidi ha avuto origine da una lite degenerata (45% nel 2023) mentre per quanto riguarda il modus operandi, al primo posto c’è l’uso di armi improprie e armi bianche, con 133 casi nel 2024 a fronte dei 156 nel 2023″.

“Il portare con se’ un coltello a scuola o in giro per la citta’ – afferma Ceraso – viene ritenuto da molti adolescenti e giovani una cosa normale e legittima per difendersi o per sentirsi forti, per intimidire e minacciare in occasione di contrasti e discussioni, che spesso degenerano però in vere e proprie aggressioni.

“La situazione è nota e preoccupa i genitori i quali sono consapevoli che non sempre basta raccomandare ai propri figli di disinnescare possibili discussioni per non rischiare di essere minacciati o feriti con armi da taglio detenute dai coetanei addosso o negli zaini anche a scuola. “E’ necessario affrontare questo specifico e allarmante problema sia a livello di Comitato Provinciale per la sicurezza, per intensificare i controlli delle forze dell’ordine e della polizia locale, sia come Amministrazione promuovendo una campagna informativa e di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole”.

