Il direttore generale dell’Asst di Cremona Ezio Belleri ha illustrato durante “Punto e a capo” su CR1 come funzionerà il nuovo ospedale la cui prima pietra, secondo il cronoprogramma, sarà posata nel novembre del 2026.

Nel frattempo ci saranno vari step tecnici e amministrativi. In questi ultimi giorni il progetto è stato illustrato ai capigruppo del Consiglio comunale, ai dirigenti sanitari e ai rappresentanti del terzo settore e delle associazioni di volontariato che ruotano attorno alla sanità. Incontri utili ha detto Belleri sollecitato dal conduttore Giovanni Palisto, “per avere finalmente elementi su cui confrontarsi. Durante lo scorso anno abbiamo lavorato moltissimo alla definizione e al completamento del progetto che era stato presentato in forma molto preliminare all’incirca un anno fa.

“Ci siamo confrontati con lo studio di progettazione per riempire il progetto di contenuti, ora siamo pronti per illustrare a tutti coloro che saranno interessati quelle che sono le logiche attraverso le quali l’ospedale funzionerà e quali saranno i servizi che l’ospedale sarà in grado di garantire.

Mi sento di dire da subito che tutto ciò che viene garantito dall’attuale struttura ospedaliera verrà garantito anche con la nuova struttura, ma al di là di questa precisazione che ci sarà tempo e modo di giustificare devo dire che questi primi tre incontri sono stati molto positivi perché i ritorni che abbiamo avuto hanno evidenziato un gradimento rispetto a ciò che è stato presentato, al lavoro che è stato fatto. Ci saranno entro giugno tanti altri incontri con tutte le categorie, i sindacati e i cittadini. Lunedì 10 toccherà alla conferenza dei sindaci. Organizzeremo anche veri e propri corsi di aggiornamento per tutto il nostro personale”.

Durante la puntata sono stati mostrati rendering e animazioni che illustrano il funzionamento della nuova struttura. Per rivedere la puntata clicca qui.

© Riproduzione riservata