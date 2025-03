In occasione dell’apertura della settimana lilla, il Rotary Cremona Monteverdi ha portato sul palco del Teatro Monteverdi una serata di grande intensità e riflessione con Mary Garret, autrice del libro “La verità, vi prego, sulla danza!”, che ha raccontato, intervistata da Claudia Barigozzi, la sua esperienza personale, alternata alla lettura delle attrici Emanuela Soffiantini e Jennifer Rastelli della Compagnia delle Muse, di alcuni brani del libro “Lettere al mio corpo”, racconto intenso sul percorso di guarigione di Dana dall’anoressia, narrato attraverso uno scambio di email con la sua terapeuta, la cremonese Emanuela Spotti.

Di fronte a un pubblico attento, si è parlato di come il corpo e l’alimentazione siano spesso oggetto di pressioni sociali che influenzano la percezione di sé, e di come il silenzio su questi temi alimenti il problema. Si è discusso di quanto il successo sia ancora legato a canoni imposti, di come la società spinga a insicurezze che rendono le persone più vulnerabili e controllabili, e di quanto sia importante spezzare questo schema per promuovere una cultura di consapevolezza e benessere. Non un’accusa, ma un’opportunità per aprire gli occhi su una realtà che deve cambiare.

Una serata che ha aperto la settimana dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e che vede il Rotary Club Cremona Monteverdi impegnato in prima fila. Oltre all’evento di apertura, per tutta la settimana il sodalizio cremonese sostiene dei laboratori di musica, arte, danza e scrittura, e sta pubblicando video sul suo canale YouTube con interventi degli esperti. I primi due sono già on line, ne seguiranno altri.

La psichiatra Enrica Gagliardi ha spiegato la “Comorbilità nei disturbi della nutrizione ed alimentazione” (guarda il video), mentre Emanuela Spotti, psicologa e psicoterapeuta, ha descritto l’Identità anoressica de “La brava bambina” (guarda il video).

A chiudere la Settimana Lilla sarà il concerto benefico “Harpae Mundi – Vibrazioni d’Amore“, in programma venerdì 14 marzo alle ore 21:00 presso l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino di Cremona. Sul palco si esibirà il celebre arpista Vincenzo Zitello, accompagnato da Fulvio Renzi (violini) e Paolo Pasqualin (percussioni), in un’esperienza musicale unica a sostegno della sensibilizzazione sui D-NA.

Ci sono ancora biglietti disponibili.

