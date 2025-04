Fumata nera per la vendita delle azioni di Centropadane Spa, la società partecipata dagli enti pubblici cremonesi e bresciani. La gara al rialzo bandita dalla Provincia di Brescia, si è chiusa senza offerte entro il termine del 31 marzo ed è stata quindi decisa una proroga di ulteriori 30 giorni. Una gara che ha come base la perizia che ha quantificato in poco meno di 48 milioni di euro il valore delle azioni, da dividere tra i soci: tra quelli cremonesi, particolarmente interessata è l’Amministrazione provinciale a cui andrebbero 9 milioni. Al Comune circa 2.8 mln e ad Aem 1,7.

La novità dell’ultim’ora è che oltre al fondo americano DK, che già un anno e mezzo fa aveva presentato un’offerta di acquisto non vincolante, ci sarebbe un altro potenziale acquirente che ha mostrato interesse. Se questo soggetto presentasse un’offerta formale entro il 30 aprile, ci sarebbero maggiori possibilità di spuntare per i venditori il massimo realizzo sulla base d’asta. Se invece questa andasse ancora desrta, scatterebbe la trattativa diretta, con un prezzo d’acquisto ribassato e quindi minori introiti per gli enti.

La vendita delle quote è finalizzata alla risoluzione del contenzioso tra Regione e Stradivaria, e quindi alla possibilità di realizzare l’autostrada Cremona Mantova.

Giuliana Biagi

