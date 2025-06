Ci vorrà ancora almeno un mese di tempo per sapere chi ha proposto l’acquisizione delle quote di Centropadane Spa appartenenti agli enti e aziende pubbliche cremonesi e bresciane, circa il 70% del capitale. Il 18 giugno era l’ultimo giorno per la presentazione delle offerte, in seguito all’avviso per manIfestazione di interesse pubblicato dalla Provinci di Brescia.

Un passo necessario per procedere con l’alienazione, visto che la gara pubblica indetta qualche mese fa è andata deserta, nonostante una proroga.

Almeno un potenziale acquirente si sarebbe fatto avanti, ma i tempi sono destinati ad allungarsi per l’effettiva complessità di un’operazione che implica la valutazione di tante componenti del patrimonio di Centropadane, in primis la partecipazione in Stradivaria e la valutazione del progetto dell’autostrada Cremona – Mantova. Secondo la stima allegata all’ultimo avviso pubblicato dalla Provincia di Brescia il valore di Stradivaria è compreso tra €16.062.193 e €20.902.018 mentre per le “opere di ingegno del progetto dell’autostrada Cremona — Mantova”, viene stimato “un valore massimo dell’opera pari a € 36.421.592 ed una rettifica massima positiva di € 20.749.140”. gb

© Riproduzione riservata