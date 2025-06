Arti figurative, scenografia, grafica e architettura: anche il Liceo artistico Stradivari di Cremona è alle prese con le prove di maturità, con gli orali che chiuderanno ufficialmente i cinque anni di superiori.

Dopo tanta paura per l’esame di Stato, alcuni studenti sono rimasti sorpresi della semplicità della prova: “Ero in ansia, ma alla fine è stato molto facile”, “Pensavo molto peggio, mi è capitato Ungaretti e sono contenta dei collegamenti che ho fatto”, sono i commenti a caldo subito dopo l’orale.

Il primo pensiero post-esami va, giustamente, alla vacanza: “Quest’estate spero di non passare neanche un giorno a casa”, esclama sorridente una studentessa dell’indirizzo scenografia. Dopo il meritato riposo estivo e il viaggio di maturità a Zante, spera di entrare nell’accademia di design della moda, per cui ha già fatto il test, e di lavorare poi come costumista sui set.

C’è chi invece preferisce inserirsi subito nel mondo del lavoro: “Ora mi godo le vacanze, ma poi penso che andrò a lavorare. Mi piacerebbe entrare nell’ambito fotografico, anche se non è proprio quello che ho studiato”, spiega un’altra studentessa dell’indirizzo scenografia.

