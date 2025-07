Il secondo appuntamento dei “Giovedì d’Estate” ha superato le aspettative trasformando il centro di Cremona in un grande salotto a cielo aperto, complice la partenza dei saldi e un calendario fitto di proposte. Dalle 19 in poi corso Campi, Garibaldi e Cavour si sono riempiti di visitatori trasformando Cremona in una città viva: eventi partecipati, negozi pieni, offerta sportiva che conferma l’interessa già notato nel primo appuntamento.

Nei bar e nei locali lo scenario è stato simile: tavolini occupati ininterrottamente, consumazioni in crescita e code ai food-truck di largo Boccaccino, dove gli Alma de Fuego hanno prolungato la serata con il loro set latino. Il flusso costante ha premiato anche il mercatino artigianale di corso Garibaldi e i banchetti solidali di Occhi Azzurri e Amici di Osvi.

Ottima risposta anche da appassionati e famiglie sul fronte culturale, per il concerto dell’Ensemble da Camera dell’Emory University di Atlanta in Palazzo Fodri e al Planetario per la “Notte sotto le stelle”, così come lo spettacolo di burattini in cortile Federico II e le aree gioco di piazza Roma: Lego, scacchi e giochi storici.

In piazza Stradivari lo sport si è preso la scena: ring della Dynamite Kickboxing Night circondato da curiosi, esibizioni di scherma olimpica e storica sotto i portici, evoluzioni BMX di Mirko “Pro Flattand”.

Il terzo “Giovedì d’Estate” è fissato per il 17 luglio con nuove proposte per coinvolgere sempre più i cremonesi.

