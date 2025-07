Dopo aver messo a segno il colpo Emil Audero, il reparto portieri della Cremonese è destinato a subire altri cambiamenti. Prima di tutto c’è il discorso che riguarda Andrea Fulignati, uno dei protagonisti in maglia grigiorossa della promozione in Serie A. Dopo l’arrivo di Audero, che nella prossima stagione è destinato a ricoprire il ruolo di titolare, Fulignati ha manifestato la volontà di essere ceduto, in cerca di maggiore spazio. Il suo futuro è di nuovo in Serie B, dove c’è l’Empoli pronto ad accoglierlo. Si tratta del club in cui è cresciuto a livello di settore giovanile, senza però mai riuscire ad esordire in prima squadra.

Sempre in tema di portieri, con l’arrivo del giovane Lapo Nava e dell’esperto Emil Audero, i grigiorossi si sono interessati già da tempo a Sebastiano Desplanches, estremo difensore della Nazionale italiana Under 21 di proprietà del Palermo. Desplanches è un 2003 e, quindi, non inciderebbe sulla lista dei giocatori Over 22, che nel caso della Cremo non può superare i 21 elementi.

Per l’attacco va registrato un ritorno di fiamma per il 26enne Alessio Zerbin del Napoli. Cremonese e Pisa se lo stanno contendendo. In ogni caso per i grigiorossi si tratterebbe di un’operazione non fattibile a breve.

Continua l’interesse dei grigiorossi nei confronti del trequartista marocchino Youssef Maleh, che il Lecce pare intenzionato a cedere. Anche Maleh, come Grassi e Pezzella, ha giocato nell’Empoli durante l’ultima stagione.

Infine, mentre Giacomo Quagliata e Leonardo Sernicola sono molto richiesti in Serie B e potrebbero partire, per l’attacco grigiorosso i media nazionali sono tornati a fare il nome di Antonio Sanabria del Torino, una sorta di pallino del tecnico Nicola, che avrebbe chiesto di poterlo allenare di nuovo. Per Sanabria, però, va registrato anche il forte interessamento da parte del Verona.

Mauro Maffezzoni – Inviato a Livigno

