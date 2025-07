Ancora una giornata di duro lavoro nel ritiro di Livigno per la Cremonese. Oggi (martedì 29 luglio) è infatti prevista un’altra doppia seduta d’allenamento (alle 10:30 e alle 17) al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda.

In queste ore è attesa l’ufficialità per il passaggio dal Napoli alla Cremo dell’ala sinistra Alessio Zerbin. E non è escluso che il giocatore possa raggiungere a breve la squadra grigiorossa in ritiro.

Continua, inoltre, a circolare con insistenza la voce che vorrebbe il difensore centrale Federico Baschirotto del Lecce vicino al ritorno alla Cremonese. Baschirotto in grigiorosso aveva militato nella formazione Berretti, ma non era mai riuscito a fare il salto in prima squadra, trasferendosi per diverse stagioni in prestito in altre società. A distanza di tanti anni, tornare alla Cremonese per giocare in Serie A, per Baschirotto potrebbe rappresentare una sorta di grande “rivincita”, dopo una carriera che lo ha visto scalare le categorie del calcio italiano fino alla massima serie, vissuta per tre anni da protagonista con la maglia del Lecce.

Intanto ieri (lunedì 28 luglio) hanno lasciato il ritiro Andrea Fulignati e Giacomo Quagliata. Il portiere tornerà a giocare in Serie B all’Empoli, mentre il terzino dovrebbe accasarsi al Deportivo La Coruña, in Spagna. Sempre ieri, il bomber della scorsa edizione del campionato Primavera1 Giacomo Gabbiani è stato ceduto in prestito alla Giana in Serie C (la stessa scelta che la società grigiorossa fece l’anno scorso per David Stückler).

Durante gli allenamenti di ieri erano presenti tanti tifosi grigiorossi e ne sono attesi altri nei prossimi giorni e, soprattutto, domenica prossima (3 agosto), giorno in cui la Cremonese disputerà la seconda amichevole della stagione contro la Pro Patria alle ore 16. Una sfida che CR1 trasmetterà in diretta.

Mauro Maffezzoni – Inviato a Livigno

