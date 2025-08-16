Una partita bloccata, decisa dal dischetto. La Cremonese viene eliminata dalla Coppa Italia dal Palermo. Dopo lo 0-0 nei 90 minuti, Johnsen fallisce il rigore nella lotteria finale: rosanero ai sedicesimi di finale.

Dopo una prima mezz’ora piuttosto bloccata, la partita entra nel vivo nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione. Al 30′, su errore in fase di impostazione del Palermo, Vandeputte parte in campo aperto, viene rallentato da Pierozzi, riesce comunque a mettere dentro per De Luca, che viene anticipato di poco di testa da Ceccaroni che sventa il pericolo. Al 33′ cross dalla sinistra di Vandeputte, Bonazzoli prova a calciare verso la porta di Bardi, ma la sua conclusione viene respinta. Un minuto dopo gran lancio di Grassi in profondità, Zerbin aggancia e conclude, Bardi respinge, ma l’azione viene comunque interrotta per fuorigioco. Al 37′ Le Douaron calcia col mancino da fuori, palla larga. Al 43′ Inzaghi perde Peda per infortunio, al suo posto dentro Diakité. Al 46′ Gyasi si accentra dalla sinistra e prova il tiro alla ricerca del secondo palo, Audero è attento e respinge.

La ripresa si apre con Terracciano che addomestica il pallone col petto e calcia col destro in controbalzo, palla alta. All’ora di gioco Nicola decide di cambiare, inserendo Bondo, Okereke e Vazquez al posto di Grassi, De Luca e Bonazzoli. Poco dopo arriva anche l’esordio ufficiale di Floriani Mussolini che rimpiazza Zerbin. Al 79′ cross di Augello dalla sinistra, Brunori anticipa la retroguardia grigiorossa con la punta del piede, ma non trova la porta. Nel finale Nicola inserisce anche Johnsen per Vandeputte, cercando il guizzo in mezzo al campo. Ai calci di rigore, dopo i primi 9 rigori andati a segno, a sbagliare dagli undici metri è Johnsen.

Cremonese dunque eliminata dalla Coppa Italia. Ora testa al campionato, sabato 23 agosto i grigiorossi sono attesi dalla sfida di San Siro contro il Milan.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata