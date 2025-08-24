La Scala del calcio meritava una prima d’autore. La Cremonese, oltre a menar le danze, concedendo il bis di prodezze, si è presa pure la prima di copertina con due immagini iconiche: i bicipiti di Baschirotto, la rovesciata di Bonazzoli.

Virali da subito, dalla lunga nottata del Meazza all’intero agone social, i due gesti a mostrare muscoli e ribaltare pronostici hanno strappato consensi e condivisioni tra chi, in una domenica con la Cremo tra le prime in classifica, ha riportato nella Bassa il ricordo del match di San Siro e riguardato in loop gli highlights e le live reaction di una partita che è già negli annali grigiorossi.

“Bonazzoli ha segnato il gol dell’anno”: scrive ‘Cronache di spogliatoio‘, 1,6 milioni di fedeli su Instagram, che col post sul bomber di Manerbio ha ottenuto 56mila like.

Addirittura 97mila ‘mi piace’ per l’esultanza forzuta del Braccio di ferro grigiorosso, il difensore goleador Baschirotto.

Quasi 50mila like, Federico primo e secondo della Cremo, li mettono insieme sulle pagine di ‘Chiamarsi bomber’, altra bibbia del fùbal moderno fatto di campo e meme.

“I did it my way”: sceglie le note di Frank Sinatra il profilo ufficiale della Serie A per celebrare il super gol di Bonazzoli, che sommato agli altri contenuti grigiorossi di una serata da sogno fa sfiorare le 3 milioni di visualizzazioni complessive dei 4 post dedicati alla Cremo.

Tutti numeri che non fanno classifica, ma che chiariscono su quale pianeta siano atterrati i 4mila del settore ospiti di San Siro e gli oltre 7700 abbonati dello Zini: tutti pronti ad abbracciare venerdì i marziani del Meazza.

