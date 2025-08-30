Tra delirio e goliardia, tra sogno e realtà, i tifosi grigiorossi sono al settimo cielo dopo la seconda vittoria consecutiva e l’en plein di punti al ritorno in A.

La vetta momentanea del massimo campionato italiano, per l’ultima squadra iscritta al torneo dopo i playoff di B, era tanto impronosticabile una settimana fa quanto meritata oggi, dopo le due prestazioni con Milan a San Siro e Sassuolo allo Zini.

E proprio nello stadio di casa, davanti a oltre 8mila abbonati, sotto lo sguardo di Faris Moumbagna subito in tribuna dopo visite mediche extra large e la firma, e con ogni probabilità Jamie Vardy alla tv, la gioia per la favola grigiorossa sconfina in un entusiasmo contagioso tra supporters.

“E se ne va! La capolista se ne va! Un sogno!“: intonano alcuni al triplice fischio.

“È assurdo, il primo posto come la partita”: racconta un tifoso incredulo. “Tanta roba“: urlano alle sue spalle. All’uscita dalla curva sud, venerdì sera, è una festa continua: “Grande vittoria!”, “ci ha pensato ancora il nostro centravanti De Luca”: esulta un tifoso ricordando anche la finale playoff con lo Spezia.

“Bellissima storia”, “Grande gioia”, “Salutate la capolista“: il post partita è un fiume in piena. “Gh’è apena Cremùna, gh’è apena Cremùna“: in chiosa ad una notte storica, da primi in classifica in solitaria in Serie A.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata