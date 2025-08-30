Ultime News

Tifosi in delirio all'uscita dello Zini

Tra delirio e goliardia, tra sogno e realtà, i tifosi grigiorossi sono al settimo cielo dopo la seconda vittoria consecutiva e l’en plein di punti al ritorno in A.

La vetta momentanea del massimo campionato italiano, per l’ultima squadra iscritta al torneo dopo i playoff di B, era tanto impronosticabile una settimana fa quanto meritata oggi, dopo le due prestazioni con Milan a San Siro e Sassuolo allo Zini.

E proprio nello stadio di casa, davanti a oltre 8mila abbonati, sotto lo sguardo di Faris Moumbagna subito in tribuna dopo visite mediche extra large e la firma, e con ogni probabilità Jamie Vardy alla tv, la gioia per la favola grigiorossa sconfina in un entusiasmo contagioso tra supporters. 

E se ne va! La capolista se ne va! Un sogno!“: intonano alcuni al triplice fischio.

“È assurdo, il primo posto come la partita”: racconta un tifoso incredulo. “Tanta roba“: urlano alle sue spalle. All’uscita dalla curva sud, venerdì sera, è una festa continua: “Grande vittoria!”, “ci ha pensato ancora il nostro centravanti De Luca”: esulta un tifoso ricordando anche la finale playoff con lo Spezia.

“Bellissima storia”, “Grande gioia”, “Salutate la capolista“: il post partita è un fiume in piena. “Gh’è apena Cremùna, gh’è apena Cremùna“: in chiosa ad una notte storica, da primi in classifica in solitaria in Serie A.

Lorenzo Scaratti

