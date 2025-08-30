L’entusiasmo, il primo posto in classifica ma anche gli ultimi colpi di mercato in arrivo, Jamie Vardy su tutti, hanno spinto la Cremonese a riaprire la campagna abbonamenti. Sin dall’inizio della stagione, un’incredibile ondata grigiorossa ha caratterizzato la campagna abbonamenti 2025/26 “Insieme è tutta un’altra musica“, nata con l’obiettivo di vivere insieme, come una vera e propria orchestra, il lungo e difficile viaggio che attende la Cremonese in Serie A. Un affetto tale da portare al record storico di 8.022 tessere sottoscritte, simbolo del legame in costante crescita tra la Cremo e la sua gente.

Queste ragioni hanno spinto la società a riaprire la campagna abbonamenti dalle ore 10:00 di lunedì 1° settembre alle 23.59 di sabato 6: i prezzi e le modalità restano invariati rispetto alla fase di vendita libera, così come i vantaggi derivanti dal risparmio sul prezzo dei singoli biglietti e lo sconto esclusivo del 10% su tutti i prodotti di US Cremonese Store. Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere online sul sito Ticketone, nelle ricevitorie abilitate e alla biglietteria dello stadio “Zini”.

Ecco gli orari della biglietteria dello stadio “Zini”:

Lunedì 1° settembre: dalle 16.30 alle 19.30

Martedì 2 settembre: dalle 16.30 alle 19.30

Mercoledì 3 settembre: dalle 16.30 alle 19.30

Giovedì 4 settembre: dalle 16.30 alle 19.30

Venerdì 5 settembre: dalle 16.30 alle 19.30

Sabato 6 settembre: dalle 10 alle 13

© Riproduzione riservata