Ultimi giorni di mercato e come sempre ore febbrili per tutte le società. A movimentare il panorama c’è, sicuramente, la Cremonese che vuole alzare l’asticella della qualità e dell’esperienza ad alti livelli accendendo la miccia dei botti finali di questa sessione estiva.

In primis c’è Faris Moumbagna, attaccante classe 2000, già a Cremona da giorni e in attesa di transfer definitivo dall’Olympique Marsiglia dopo aver superato i test medici tra Milano e Brescia. Il camerunese era già sugli spalti dello stadio in occasione di Cremonese-Sassuolo 3-2 e sui profili Instagram del proprio entourage ha già spoilerato l’accordo con i grigiorossi, con tanto di foto di rito con il direttore sportivo Simone Giacchetta.

Poi, alla volta di domenica, sono attesi gli atterraggi in Italia di Jamie Vardy e Jeremy Sarmiento (quest’ultimo calciatore inglese naturalizzato ecuadoriano, centrocampista o ala del Brighton e della nazionale ecuadoriana) in arrivo dall’Inghilterra e pronti per le visite mediche. Solo dopo i test fisici definiranno l’approdo in grigiorosso.

Ma la Cremonese non guarda solo al reparto offensivo, che andrà sfoltito per lasciare spazio ai nuovi arrivi. Pensa di rafforzarsi anche in mediana e soprattutto in difesa, per trovare alternative ai tre titolari Matteo Bianchetti, Federico Baschirotto e Filippo Terracciano.

Si prospettano dunque due giorni di fuoco per il club, che entro il 1° settembre alle ore 20 deve chiudere la campagna acquisti. Tralasciando Vardy, che da svincolato potrebbe essere tesserato anche oltre. La riapertura della campagna abbonamenti da lunedì lascia presagire a qualche grande colpo in arrivo all’ombra del Torrazzo.

