Conto alla rovescia per l’arrivo in Italia di Jamie Vardy, 38enne ex leggenda del Leicester City, svincolato di lusso pronto per planare nel pianeta grigiorosso.

In serata l’arrivo a Linate, lunedì le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano, poi, se i test daranno esito positivo, metterà il suo autografo sul contratto con la Cremonese.

Non sarà solo, l’attaccante da oltre 200 gol in carriera in Inghilterra. Da Londra arriverà anche Jeremy Sarmiento, destinazione Linate, analogo percorso di Vardy con visite mediche e iter burocratico per la firma.

Negli ultimi giorni il direttore sportivo Simone Giacchetta ha intensificato i contatti con squadre estere per chiudere altri colpi tra difesa e centrocampo, senza dimenticare la corposa lista delle uscite necessarie per sfoltire la rosa.

Per il reparto arretrato la Cremo ha sondato il Rennes per Mikayil Faye, senegalese classe 2004, e l’Olympique Marseille per Derek Cornelius, 27enne canadese: il primo sembra più vicino al sì.

Tra le uscite invece l’intenzione è di scremare il reparto offensivo: con l’arrivo di Faris Moumbagna si complica la permanenza di Manuel De Luca, che ha numerosi estimatori in Serie B (Modena su tutti), mentre per David Okereke, Dennis Johnsen e Frank Tsadjout i nodi sono le valutazioni di mercato e le eventuali offerte pervenute a Cremona. In caso di trattative si andrà a oltranza.

Nelle prossime ore, le ultime di mercato visto che la finestra estiva chiuderà lunedì alle ore 20:00, i cancelli del centro Arvedi saranno parecchio movimentati.

