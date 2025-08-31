Deve ancora arrivare ma ha già scomodato tifosi grigiorossi che da Cremona sono arrivati all’aeroporto di Linate, uscita voli privati, per dare un primo caloroso abbraccio a lui, Jamie Vardy, leggenda del calcio inglese, dalle prossime ore sogno che diverrà realtà per la Cremonese.

“Siamo contenti e non l’avremmo mai detto, quest’anno gli acquisti sono spettacolari“: dicono all’unisono padre e figlio in attesa dell’inglese.

“Bellissimo sogno per la città e per il calcio, per quello che rappresenta la Cremo. Stiamo vedendo un grande impegno della società per creare una squadra competitiva. Le prime giornate ci hanno dato molto entusiasmo, speriamo che vada avanti così. La squadra ha voglia di combattere, primo obiettivo la salvezza”: dice Michel Marchi, sindaco di Gerre de’ Caprioli, presente a Linate.

“La notizia di Vardy ci ha sconvolto“: racconta un ragazzo con la sciarpa grigiorossa al collo.

“Per la nostra città è un grande sogno e un’opportunità straordinaria. Siamo qui per mettere la sciarpa della Cremo al collo di Vardy”: chiosa emozionato Alessandro Corbari, tifosissimo grigiorosso e referente del progetto Thisability.

Riccardo Lionetto – inviato a Linate

