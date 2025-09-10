Oltre all’entusiasmo per la Cremonese al primo posto in Serie A, c’è anche moltissima curiosità per Jamie Vardy, sono molti quelli che non vedono l’ora di vederlo in campo con i colori grigiorossi. “Fare un pronostico su quante reti farà è difficile, ma penso e spero che alla doppia cifra ci possa arrivare”, racconta un tifoso fuori dallo Store in attesa di ritirare la sua maglia grigiorossa.

Non mancano poi le analisi sulle differenze tra Premier League e Serie A: “Deve adattarsi al nostro campionato e alle nostre difese, è tutto più tattico rispetto all’Inghilterra, ma da un campione e bomber di razza come lui mi aspetto molto” racconta un ragazzo davanti al museo del violino, sede della conferenza stampa di Jamie Vardy.

Una mania che valica i confini, soprattutto alla ricerca della maglia grigiorossa numero 10 come racconta un signore: “Abbiamo gli occhi puntati da tutta l’Inghilterra, mio figlio vive a Londra e vuole la maglietta di Vardy della cremo, gliela devo comprare e spedire”.

Di stanza a Cremona anche un ragazzo di origine indiana, tifosissimo del Chelsea: ” Sono un tifoso della Cremonese da quando mi sono trasferito qui dall’India, ho già visto tre partite dei grigiorossi ma da quando ho letto sui social la conferma della firma di Vardy ho cominciato a scrivere a tutti i miei amici perché ero super eccitato. sono sempre stato tifoso del Chelsea ma qui parliamo di una leggenda della Premier League, ancora non ci credo di poterlo vedere dal vivo, faccio i migliori auguri alla Cremonese per questa stagione in Serie A”.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata