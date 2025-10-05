Nel pomeriggio di sabato in piazza del Comune a Cremona ancora una manifestazione per Gaza promossa dalla tavola per la pace Cremona Oglio Po. E’ stata allestita una tenda per la pace e solidarietà in Palestina con letture di poesie palestinesi in preparazione della marcia della pace di Assisi prevista per domenica 12 ottobre dal “Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani” alla quale parteciperà anche il Comune di Cremona.

Bandiere e lunghi striscioni hanno colorato la piazza con messaggi pro Palestina e a favore della pace. Particolarmente toccante il momento in cui è stato fatto ascoltare all’intera piazza il caos della guerra con una registrazione audio di esplosioni, urla e colpi di fucile.

In seguito un collegamento telefonico direttamente con Gaza dove un padre di famiglia ha raccontato la situazione attuale: “Ho tre figli, abbiamo cambiato casa quindici volte in cerca di un luogo sicuro. Non lo abbiamo trovato, siamo senza acqua e cibo”.

