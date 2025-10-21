In conferenza stampa dopo l’1-1 tra Cremonese e Udinese ha parlato in conferenza stampa Filippo Terracciano, autore della rete dei grigiorossi.

Che clima c’è nello spogliatoio dopo questa gara?

C’è rammarico, personalmente volevo i tre punti per noi e per i tifosi che ci hanno spinto parecchio, allo stesso tempo sono orgoglioso della nostra prestazione

Hai una dedica per il gol?

Prima di venire allo stadio ho scritto a mio papà che se avessi segnato avrei dedicato la rete a mio nonno Giorgio che mi guarda da lassù in cielo, è tutta per lui.

Avete una grande capacità di fare gol con i calci piazzati..

Sì lavoriamo molto sulle palle inattive, sappiamo che c’è un processo in corso per migliorare anche in questo fondamentale.

Siete migliorati nella produzione di azioni pericolose

Siamo consapevoli che è una cosa che non migliori dall’oggi al domani, ma con il tempo a disposizione possiamo fare grandi cose.

Come e su cosa avete lavorato in questa sosta?

Abbiamo migliorato la nostra condizione fisica, io ne ho approfittato per recuperare e mettermi in pari. Questa sosta ci é servita per integrare i nuovi compagni e per migliorare lo sviluppo del gioco tra costruzione e difesa, ora siamo pronti per le prossime partite.

Abbiamo visto la miglior Cremonese in questa stagione?

Non dimentichiamoci di San Siro con il Milan. Certo era la prima di campionato ed era una incognita, ma diciamo che se la giocano con questa

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata