Jamie Vardy

Jamie Vardy rompe il ghiaccio: primo gol con la Cremonese e messaggio social virale a scaldare ulteriormente l’ambiente. “Took me a minute, but we’re off the mark”, scrive su Facebook e Instagram, con un post corredato di foto del gol e dell’esultanza sotto la sud Erminio Favalli.

Tradotto: “Ci è voluto un attimo, ma adesso ci siamo”. E basta questa frase, semplice ma emblematica, per rendere Jamie Vardy capopopolo di una città in missione: Cremona, alla ricerca della permanenza in Serie A.

Un post breve, in perfetto stile Vardy, capace di racchiudere tutta la determinazione e la fame di un attaccante che, anche a 38 anni, non ha perso l’istinto del bomber.

Un centro arrivato alla sua maniera: da rapace del gol, sabato sera contro l’Atalanta (1-1 il finale). Una rete che non è solo una statistica, ma un segnale. Vardy è arrivato a Cremona per lasciare il segno, per scrivere un nuovo capitolo della sua incredibile carriera – da operaio inglese a leggenda del Leicester, fino alla nuova sfida in Serie A.

Il post social che accompagna il momento, “Took me a minute, but we’re off the mark” è allo stesso tempo autoironico e determinato. Il messaggio è chiaro: ora che il primo gol è arrivato, nulla può fermarlo.

L’entusiasmo dei tifosi grigiorossi è esploso sia allo stadio che online. Il popolo della Cremonese ha visto in quel gol l’inizio di qualcosa di speciale. Migliaia di commenti hanno invaso il post: c’è chi lo accoglie come un eroe moderno, un giovane 38enne arrivato all’ombra del Torrazzo per smentire gli scettici e macinare chilometri. Ha bruciato lo Zini, sabato, a forza di scatti e allunghi, senza mai risparmiarsi. Il gol non è solo l’inizio di una statistica personale, ma il simbolo di una stagione che può cambiare volto.

Per Vardy, significa dimostrare di essere ancora decisivo al massimo livello. Per la Cremonese, è un messaggio forte alle rivali: nella lotta salvezza, c’è un condottiero in più. E per il campionato italiano è l’inizio di un racconto affascinante: una leggenda d’Oltremanica pronta a conquistare un nuovo mondo.

 

© Riproduzione riservata
