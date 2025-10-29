Novanta minuti di dominio, culminati con il ritorno alla vittoria. La Cremonese vince e convince in trasferta contro il Genoa. Il 2-0 finale del Ferraris porta la doppia firma di Bonazzoli, semplicemente straordinario e decisivo nel match di Genova.

I grigiorossi gestiscono bene palla e campo nei primi minuti, e al 4’ passano: calcio d’angolo battuto dalla destra da Vandeputte, la palla resta in area di rigore e Bonazzoli con una spettacolare rovesciata batte un incolpevole Leali. A seguito della rete, servono però cinque minuti per convalidarla, per un possibile fuorigioco dello stesso Bonazzoli. Il gol viene confermato per l’esplosione di gioia del settore ospiti. La Cremo insiste e al 19’ ci prova ancora con Terracciano da fuori, ma la sua mira è alta. Al 26’ Bondo recupera palla su Masini, poi tira dal limite, a lato. Alla mezz’ora si fanno vedere anche i padroni di casa, con Ekhator, che cerca il diagonale in girata, mettendo fuori sotto il controllo di Audero. Al 35’ altra grande chance per la Cremo: Vandeputte si inserisce sulla destra e scarica per Bonazzoli che, all’altezza del dischetto, calcia a botta sicura, trovando la respinta quasi sulla linea di Ostigard. Al 41’ Martin calcia una punizione dal limite, il tiro viene deviato e finisce sui piedi di Cornet che prova a mettere dentro a pochi passi da Audero, ma Baschirotto salva tutto con una provvidenziale scivolata. A ridosso della fine del primo tempo Barbieri sfreccia sulla destra e serve Bonazzoli che calcia di prima intenzione col destro, trovando la risposta di Leali.

In avvio di ripresa la trama del match non varia, con i grigiorossi che trovano il raddoppio, ancora da corner di Vandeputte, ancora con la conclusione vincente di Bonazzoli, che batte Leali e trova il gol, il suo quarto in campionato. Al 54’ Barbieri spinge sulla destra e serve a rimorchio Vandeputte che calcia di interno piede, Leali blocca in due tempi. Al 56’ il Genoa accorcia con Vitinha su assist di Martin, ma il 9 si trovava in posizione di fuorigioco. Anche in questo caso il Var impiega diversi minuti per la decisione finale. Al 72’ Terracciano mette alto un ottimo cross tagliato di Vandeputte dalla destra. Al minuto 83 miracolo di Audero sulla conclusione di Frendrup, che respinge con i piedi la conclusione del 32 rossoblu. Lo stesso Frendrup spreca un’ottima occasione col mancino a ridosso del triplice fischio.

La Cremonese conquista una super vittoria, salendo a quota 14 punti in classifica, incrementando il distacco sulla zona retrocessione. Prossimo impegno per i grigiorossi sabato 1° novembre allo Zini contro la Juventus.

Simone Guarnaccia – inviato a Genova

