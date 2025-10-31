Il presidente dell’Associazione Industriali di Cremona Maurizio Ferraroni non nasconde l’emozione per la “sua” prima Assemblea da numero uno: “Sono un po’ emozionato, però anche felice del ruolo che mi è stato affidato e orgoglioso di rappresentare un’associazione di categoria forte e coesa”. Poi un ragionamento sul titolo dell’evento del 2025: ” E’ un’incertezza totale, dove quello che viene deciso alla mattina probabilmente viene poi superato alla sera. Siamo sempre in attesa di nuove notizie, perché in qualsiasi momento possono cambiare gli scenari a livello internazionale e quindi naturalmente condizionare anche gli aspetti economici del continente e dell’Italia nel nostro paese”.

“Io penso che oggi l’Europa deve essere rifondata, dobbiamo farci un esame di coscienza e guardarci in faccia, o ci crediamo e la portiamo avanti con forza e energia, oppure lasciamo perdere. Una situazione così non porta a nessuna parte” ha concluso il presidente Ferraroni.

