Arriva una sconfitta nello scontro diretto in chiave salvezza che ha aperto l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Il Pisa riesce a superare la Cremonese con il risultato di 1-0. Decide l’incontro dell’Arena Garibaldi un colpo di testa di Idrissa Tourè.

Al 3’ Nzola spizza di testa per Tourè, che sul secondo palo tutto solo mette alto. La Cremo si vede al 5’ con Terracciano, che vince un duello sulla destra e cerca Vardy, ma il suo passaggio è troppo corto. Al 10’ Nzola vince il duello fisico con Baschirotto e calcia col mancino da fuori, Audero blocca. Al 14’ grande azione di Bondo sulla sinistra, che si libera di Calabresi e scarica per Vazquez, il Mudo calcia di prima col mancino, ma Semper si supera e mette in corner. Su sviluppi dello stesso calcio d’angolo, il fantasista argentino ha una buona palla sul secondo palo, ma al volo mette alto. Al 22’ Cuadrado crossa dalla sinistra, Touré però non riesce a trovare la porta a pochi passi dalla linea di porta. Al 26’ viene invece annullato un gol a Nzola per netta posizione di fuorigioco. Al 33’ Vardy prima e Vandeputte poi provano a calciare, ma la difesa toscana respinge in entrambi i casi. Un minuto dopo contatto sospetto tra Barbieri e Cuadrado nell’area di rigore neroblu, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty.

La ripresa si apre con la conclusione di Nzola al minuto 53, ma la sua mira è alta. Al 59’ Nzola si rende ancora pericoloso, l’uscita di Audero però sventa il pericolo in corner. Al 61’ enorme chance per Vazquez, che da fuori area col mancino colpisce una clamorosa traversa sullo scarico di Vandeputte. Un minuto dopo il Mudo ci prova anche di testa, ma questa volta sulla sua strada trova un super intervento di Semper. Al 68’ Vandeputte disegna un’ottima traiettoria dalla sinistra, Vazquez riceve e scarica per Bondo che dal limite mette di poco a lato. Al 71’, su angolo battuto da Vandeputte, Baschirotto svetta su tutti e colpisce di testa, Semper respinge. Al 75’ però, in un ottimo momento della Cremo, a passare è il Pisa: Vazquez perde palla a metà campo, Tramoni va sul fondo e crossa per Tourè che di testa batte Audero per l’1-0. Nicola prova immediatamente le contromosse, inserendo Sarmiento, Bonazzoli e Floriani Mussolini, anche se poco dopo i padroni di casa rischiano di trovare il raddoppio, ancora con il colpo di testa di Tourè, che si spegne a lato. I grigiorossi nel finale ci provano, ma il Pisa abbassa il proprio baricentro, soffre, ma ottiene i tre punti.

Con questa sconfitta la Cremonese resta ferma a quota 14 punti, il Pisa invece sale a 9. Ora la sosta per gli impegni delle nazionali, i grigiorossi torneranno in campo il 23 novembre allo Zini contro la Roma.

Simone Guarnaccia – inviato a Pisa

© Riproduzione riservata