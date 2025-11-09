Il Comune di Cremona torna a cercare un gestore per l’oasi felina di via Brescia. Dopo che il primo bando era andato deserto, e a seguito dei lavori effettuati affinché la struttura diventasse anche rifugio, l’amministrazione ha deciso di ridefinire i parametri dell’affidamento, aumentando il contributo economico riconosciuto all’associazione o all’ente che si occuperà della gestione.

E’ quindi partita una nuova indagine di mercato, finalizzata a raccogliere offerte per l’affidamento del servizio nel triennio 2026-2028, con un contributo massimo previsto di 32.000 euro l’anno, che verrà erogato al gestore.

L’incarico comprenderà la gestione e la cura dei gatti ospitati nella struttura, il mantenimento dei registri, l’apertura al pubblico almeno quattro giorni alla settimana e il coordinamento delle colonie feline presenti sul territorio comunale.

Il gestore dovrà garantire inoltre l’assistenza sanitaria, la pulizia quotidiana, la disinfezione periodica e la presenza costante di personale qualificato. Saranno richieste attività di educazione, gioco e riabilitazione per gli animali, con il supporto di medici veterinari ed educatori esperti in comportamento felino.

Le associazioni o gli operatori interessati potranno quindi presentare la propria manifestazione di interesse entro il 17 novembre. Successivamente, il Comune inviterà l’operatore che avrà presentato la proposta più vantaggiosa a partecipare alla trattativa diretta sulla piattaforma Sintel, per la definizione dell’affidamento definitivo.

