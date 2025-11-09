Oasi felina, si torna a cercare
il gestore: aumenta il budget
Il Comune di Cremona rilancia la ricerca di un gestore per l’oasi felina di via Brescia, dopo che il primo bando era andato deserto. Aumentato il contributo economico per chi si prenderà cura dei gatti e della struttura.
Il Comune di Cremona torna a cercare un gestore per l’oasi felina di via Brescia. Dopo che il primo bando era andato deserto, e a seguito dei lavori effettuati affinché la struttura diventasse anche rifugio, l’amministrazione ha deciso di ridefinire i parametri dell’affidamento, aumentando il contributo economico riconosciuto all’associazione o all’ente che si occuperà della gestione.
E’ quindi partita una nuova indagine di mercato, finalizzata a raccogliere offerte per l’affidamento del servizio nel triennio 2026-2028, con un contributo massimo previsto di 32.000 euro l’anno, che verrà erogato al gestore.
L’incarico comprenderà la gestione e la cura dei gatti ospitati nella struttura, il mantenimento dei registri, l’apertura al pubblico almeno quattro giorni alla settimana e il coordinamento delle colonie feline presenti sul territorio comunale.
Il gestore dovrà garantire inoltre l’assistenza sanitaria, la pulizia quotidiana, la disinfezione periodica e la presenza costante di personale qualificato. Saranno richieste attività di educazione, gioco e riabilitazione per gli animali, con il supporto di medici veterinari ed educatori esperti in comportamento felino.
Le associazioni o gli operatori interessati potranno quindi presentare la propria manifestazione di interesse entro il 17 novembre. Successivamente, il Comune inviterà l’operatore che avrà presentato la proposta più vantaggiosa a partecipare alla trattativa diretta sulla piattaforma Sintel, per la definizione dell’affidamento definitivo.
Laura Bosio