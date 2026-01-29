Calciomercato Cremonese, si avvicinano Luca Marianucci e Youssef Maleh

Prosegue il lavoro extra campo, per andare a caccia di profili utili al conseguimento dell’obiettivo stagionale. La Cremonese, al Centro Arvedi, prepara il match contro l’Inter, mentre la società continua a essere attiva sul mercato, vista anche l’imminente chiusura della finestra invernale fissata per lunedì 2 febbraio.

Luca Marianucci, difensore del Napoli, è sempre più vicino alla Cremonese. Si attende solo il via libera definitivo da parte dei partenopei per il classe 2004, ma continua a filtrare positività per la chiusura dell’operazione. A centrocampo il nome più vicino ai grigiorossi è invece quello di Youssef Maleh del Lecce. Il classe ‘98 ha superato le candidature di Reda Belahyane della Lazio e Morten Thorsby del Genoa, ma non va comunque escluso che la Cremonese possa insistere per aggiungere un ulteriore tassello in quella zona di campo.

Maleh aggiungerebbe senza dubbio qualità al reparto, oltre a una buona dose di esperienza. L’italomarocchino, dopo un avvio di stagione ai margini, ha trovato sempre più spazio sotto la gestione Di Francesco. Il centrocampista, tra l’altro, è molto stimato da Davide Nicola, che l’ha già allenato all’Empoli.

Sul fronte uscite invece il Palermo continua a insistere per Dennis Johnsen e non è dunque da escludere una possibile uscita del norvegese negli ultimi giorni di mercato. Di questo e molto altro, si parlerà nella trasmissione “A-Team”, appuntamento fisso del giovedì di CR1, in onda a partire dalle ore 22.

