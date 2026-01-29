Ultime News

Cremonese

Cremonese, è fatta per Youssef Maleh: attesa per le visite mediche

di Simone Guarnaccia

La Cremonese ha chiuso l’accordo con il Lecce per Youssef Maleh. Il centrocampista classe ’98 è atteso per le visite mediche, poi l’annuncio ufficiale. Un rinforzo importante per Davide Nicola in vista dei prossimi impegni

Youssef Maleh (Foto Instagram)
La Cremonese ha individuato in Youssef Maleh il rinforzo giusto per il centrocampo. Il classe ‘98 arriva dal Lecce ed è pronto a iniziare una nuova avventura a Cremona. La società grigiorossa ha trovato l’accordo con i salentini e regala dunque un nuovo rinforzo a Davide Nicola.

Maleh ha già lavorato con il tecnico piemontese all’Empoli e stima molto il giocatore. Per caratteristiche l’italomarocchino potrà fornire nuove soluzioni alla manovra grigiorossa, essendo un giocatore molto tecnico, che però non fa mancare anche la voglia di sacrificarsi in fase difensiva.

Il centrocampista sosterrà, verosimilmente nella giornata di venerdì, le visite mediche, poi l’annuncio. Dopo Djuric, e l’imminente chiusura dell’affare Marianucci, la Cremonese piazza un altro colpo, nell’attesa di tornare in campo domenica 1° febbraio contro l’Inter.

