Cremo: l’Inter ha numeri straordinari, ma deve fare i conti con le assenze

Una partita più che impegnativa, contro probabilmente, stando ai numeri, la squadra più forte d’Italia. La Cremonese si avvicina alla sfida alla capolista Inter, fissata per domenica 1° febbraio alle ore 18. Allo Zini, tutto esaurito, si profila un match di grande prestigio, contro una formazione che raramente ha sbagliato approccio quando ha dovuto affrontare squadre della parte destra della classifica.

Il percorso dei nerazzurri al momento è stato straordinario. Primo posto in classifica, 52 punti in 22 giornate, +5 sul Milan secondo. Cristian Chivu ha seguito la strada tracciata da Simone Inzaghi, implementando anche alcune dinamiche di gioco. L’Inter ha per distacco il miglior attacco del campionato, con 50 reti messe a segno, ma non la miglior difesa, visti i 19 gol subiti.

I ragazzi di Chivu sono reduci tra l’altro da una vittoria importantissima in Champions League, in trasferta contro il Borussia Dortmund. Un fattore positivo per la compagine milanese, ma inevitabilmente l’impegno europeo andrà a privare i giocatori di alcune energie in vista del match di domenica, soprattutto sotto il profilo fisico. Chivu infatti deve già fare a meno di alcuni big: Barella, Calhanoglu e Dumfries. Assenze pesanti, ma in questo senso la Cremo non se la passa meglio, visto che Barbieri, Bondo e Collocolo sicuramente non saranno della partita.

Una cosa però è certa. Per strappare anche un solo punto all’Inter servirà un’impresa. I nerazzurri, nelle prime 22 giornate, hanno perso punti solo nei big match, fatta eccezione per la sconfitta a inizio campionato contro l’Udinese. Ma il calcio è imprevedibile, per questo, anche contro la squadra più forte del campionato, si può inseguire un risultato positivo, soprattutto per accrescere la fiducia in vista dei prossimi difficili impegni.

© Riproduzione riservata