Cremonese alla ricerca di una partita senza sbavature contro l'Inter

a formazione di mister Nicola si trova probabilmente nel momento più complicato da inizio stagione. Mentre si attendono rinforzi dal mercato, la Cremonese deve pensare alla gara di domenica alle 18.00 contro l’Inter allo Zini.

In un momento dove i grigiorossi faticano a fare risultato e a segnare, ecco che arrivano i neroazzurri dal mood totalmente opposto: primo posto in classifica con 5 punti di vantaggio sul Milan secondo, miglior attacco del campionato e 9 vittorie e un pareggio nelle ultime 10 partite.

L’Inter deve comunque fare i conti con qualche assenza pesante, tra cui spiccano Barella e Chalanoglu, ma la rosa a disposizione di Chivu ha molte alternative di livello. Nicola spera di recuperare per il centrocampo Payero e Bondo, ma il tecnico sarà costretto a qualche esperimento per ovviare alle assenze.

La Cremonese scenderà in campo quasi sicuramente a mente libera, con la consapevolezza che si servono punti in una classifica sempre più corta, ma contro una vera e propria corazzata.

Ai grigiorossi servirà mantenere una concentrazione quasi perfetta e sfruttare i pochi errori dell’Inter per riuscire a portare a casa punti e firmare quella che, ad oggi, sarebbe una autentica impresa sportiva

