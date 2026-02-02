Audero rassicura e ringrazia: “Sto bene, spero diminuiscano questi episodi”

Un messaggio per ringraziare tutte le persone che in queste ore si sono preoccupate per le sue condizioni. Emil Audero, tramite un video, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni, dopo il brutto episodio avvenuto durante Cremonese-Inter, quando un petardo, lanciato dalla curva ospite dei tifosi nerazzurri, è esploso a pochi passi da lui, facendolo accasciare.

“Ciao a tutti, questo è un messaggio semplicemente per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto per chiedermi come stessi. Sto bene, nonostante ieri avessi un forte dolore all’orecchio e una sensazione di bruciore al ginocchio. Nonostante tutto oggi mi sono svegliato molto bene, un po’ più sollevato perché ho rivisto le immagini.

Sarebbe potuta andare veramente molto peggio, quindi sono contento che tutto sia andato così. Purtroppo accadono ancora questi tipi di episodi, però mi auguro che in futuro diminuiscano. Vi ringrazio ancora per tutto quello che mi avete scritto e vi mando un abbraccio”.

