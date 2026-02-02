Petardo su Audero, la società grigiorossa: "Orgogliosi della professionalità di Emil"

Durante il secondo tempo di Cremonese-Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo nell’area di rigore dei padroni di casa, sfiorando per miracolo il portiere Emil Audero. Un boato, poi il fumo e il portiere grigiorosso stordito a terra. Seguono alcuni secondi di panico e le proteste dei giocatori di entrambe le squadre, indirizzate verso la curva interista. L’italo-indonesiano, fortunatamente, si rialza e la gara riprende, seppur nel frastuono dello stadio Zini, a sua volta sconvolto per l’accaduto.

Al termine della partita è arrivata la ferma condanna del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, che ha lodato “la professionalità di Audero”. Ora è giunto anche il commento della Cremonese, attraverso una nota ufficiale:

“La sportività è uno dei valori fondanti del nostro Club. Siamo orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil Audero che, seppur scosso dall’accaduto, ha deciso di proseguire e difendere i nostri pali con grande professionalità e senso di responsabilità.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso vicinanza e affetto nei confronti di Emil, dimostrando ancora una volta che a vincere è sempre lo sport”.

© Riproduzione riservata