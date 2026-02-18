Incendio Magic Pack, gruppo Happy: "L'obiettivo è la continuità"

L’obiettivo è la continuità, e rimettersi al lavoro il prima possibile: a seguito del grave incendio che ha distrutto una parte dello stabilimento della Magic Pack di Gadesco Pieve Delmona, il Gruppo Happy fa il punto della situazione, mettendo in luce “la straordinaria reazione umana e professionale che sta animando l’azienda”.

Come si legge in una nota diffusa dall’azienda stessa,”La situazione è gestita con estrema chiarezza e rigore. La Dirigenza sta coordinando ogni fase del ripristino con una strategia definita, che garantisce il controllo totale dell’evoluzione dei fatti. Non c’è spazio per l’incertezza: l’obiettivo è la continuità, sostenuta da una solida pianificazione che tutela sicurezza, lavoro e il servizio ai nostri clienti”.

Ma a fare da collante in questo processo è, secondo il gruppo Happy, “L’energia delle persone: il vero motore di questa ripartenza è il senso di appartenenza. Ciò che emerge in questi giorni è la profonda fiducia che le persone di Magic Pack e di tutto il Gruppo Happy ripongono nell’azienda. È questa convinzione a trasformarsi in una disponibilità concreta e proattiva: ogni collaboratore, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria attitudine, sta contribuendo a mantenere “accesa la macchina”.

Questo sforzo corale non è solo una reazione all’emergenza, ma la testimonianza di quanto ognuno creda fermamente in quello che stiamo costruendo. Ringraziamo sentitamente ogni singola persona per la determinazione nel voler andare avanti, insieme, valorizzando l’unità del Gruppo come risorsa imprescindibile”.

I vertici aziendali ringraziano anche partner e fornitori, che in questa fase svolgono “un ruolo fondamentale. Il loro supporto tecnico e umano ci ha fatto sentire parte di una vera e propria famiglia, confermando che i legami costruiti negli anni vanno ben oltre la semplice fornitura. Questa vicinanza ci permette di operare con serenità, sapendo di poter contare su una rete di partner che condivide i nostri stessi valori e obiettivi”.

