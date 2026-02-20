Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita

Una battaglia legale che dura ormai da tre anni, quella che vede contrapposte l’Associazione Zoofili cremonesi e l’Enpa su Lucky e Zorro, i due cani contesi, ospiti, ormai dall’agosto del 2021, del canile di Cremona.

Il proprietario originario dei due animali è Roberto Balzanelli, meccanico di Marmirolo che nel 2023 si era rivolto all’avvocato Massimiliano Corbari con l’obiettivo di tornare in possesso di Lucky e Zorro. Il 24 maggio di tre anni fa si è costituito nella causa civile con tutta l’intenzione di far valere le proprie ragioni.

La causa, però, tra rinvii e cambio di giudice, è ancora in alto mare. Nell’ultima udienza, il magistrato ha disposto una perizia sui due cani, affidandola al veterinario Diego Amilcare Santini. Il medico dovrà osservare i due animali, sia in coppia che separatamente o con altri cani, e valutare il loro carattere, così come la propensione dei due cani a socializzare tra loro, con altri cani e con adulti e bambini.

In pratica il veterinario dovrà effettuare un esame caratteriale di Lucky e Zorro per riferire poi se sia possibile cederli in adozione, oppure “restituirli in un unico ambiente familiare”, come quello di Roberto Balzanelli, oppure quello di Lisa Ferretti, dell’Enpa (Ente nazionale per la protezione degli Animali), che a suo tempo aveva contattato l’originario proprietario dei due cani per offrirgli un aiuto.

La vicenda è nata nel 2021 da una segnalazione di una volontaria di Mantova che aveva contattato l’Associazione Zoofili cremonesi. In seguito a questa chiamata, alcuni volontari dell’associazione si erano presentati a casa di Balzanelli, prelevando di fatto gli animali dall’abitazione del proprietario e portandoseli a Cremona senza più restituirli.

Balzanelli ha sempre negato di aver ceduto i cani all’associazione. “Il mio cliente”, aveva spiegato l’avvocato Corbari, “ha firmato un foglio in bianco che riportava solo la firma di Alessandra Bonvicini (presidente dell’Associazione Zoofili Cremonesi, n.d.r.), non sapendo che si trattava di una cessione. Quel foglio, il mio assistito lo disconosce”.

Nella lunga battaglia per riavere indietro i cani, dove sono partite anche numerosissime denunce, tutte archiviate, è poi spuntata l’Enpa, nella persona della Ferretti. Il 12 agosto del 2021, Balzanelli, per dare mano libera all’Enpa, aveva intestato i cani alla Ferretti. Una mossa, questa, come spiegato dal legale del meccanico di Marmirolo, intrapresa solo per farsi aiutare nell’iter di restituzione dei due animali. Ma con la promessa, testimoniata da vari messaggi, che Lucky e Zorro sarebbero tornati al loro “vecchio” proprietario.

Nel febbraio del 2023 il giudice di pace aveva sottoscritto un decreto ingiuntivo che ordinava agli Zoofili di consegnare i cani alla Ferretti, ma l’associazione che gestisce il canile di Cremona aveva fatto ricorso, non ritenendo legittima l’attuale proprietaria. Gli Zoofili, convinti della bontà del loro modo di procedere, vorrebbero collocare i cani in una nuova famiglia.

Balzanelli, che vuol far valere le proprie ragioni, è parte attiva nel contenzioso “al fine di reclamare la proprietà dei due animali in questione, la illegittima detenzione presso l’associazione e la loro immediata restituzione”.

Il prossimo 30 marzo il giudice conferirà l’incarico al suo perito, il veterinario Santini, che sarà anche delegato ad attuare un nuovo tentativo di conciliazione tra le parti.

