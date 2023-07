Nella battaglia legale che vede contrapposti l’Associazione Zoofili cremonesi e l’Enpa su Lucky e Zorro, i due cani contesi, ospiti, dall’agosto del 2021, del canile di Cremona, si fa sentire la voce di Roberto Balzanelli, meccanico di Marmirolo, nonchè proprietario originario dei due animali.

L’uomo si è rivolto all’avvocato Massimiliano Corbari con l’obiettivo di tornare in possesso dei cani, e lo scorso 24 maggio si è costituito nella causa civile con tutta l’intenzione di far valere le proprie ragioni. “In tutta questa vicenda”, ha spiegato l’avvocato Corbari, “si è sempre parlato esclusivamente delle due associazioni, senza tenere in conto il ruolo fondamentale del proprietario, che nega di aver ceduto i due animali”. La causa civile a Cremona entrerà nel vivo, con la trattazione dei documenti in possesso di tutte le parti coinvolte, il prossimo 15 settembre.

Tutto è nato due anni fa da una segnalazione di una volontaria di Mantova che aveva contattato gli Zoofili. In seguito a questa chiamata, alcuni volontari dell’associazione si erano presentati a casa di Balzanelli, prelevando di fatto gli animali dall’abitazione del proprietario e portandoseli a Cremona senza più restituirli.

Balzanelli ha sempre negato di aver ceduto i cani all’associazione. “Il mio cliente”, ha detto l’avvocato Corbari, “ha firmato un foglio in bianco che riportava solo la firma di Alessandra Bonvicini (presidente dell’Associazione Zoofili Cremonesi, n.d.r.), non sapendo che si trattava di una cessione. Quel foglio, il mio assistito lo disconosce”.

Nella lunga battaglia per riavere indietro i cani, dove sono partite anche numerosissime denunce, tutte archiviate, è poi spuntata l’Enpa (Ente nazionale per la protezione degli Animali), nella persona di Lisa Ferretti che aveva contattato Balzanelli offrendogli un aiuto. Per dare mano libera all’Enpa, il 12 agosto del 2021, l’uomo aveva intestato i cani alla Ferretti. Una mossa, questa, come riportato dal legale del meccanico di Marmirolo, intrapresa solo per farsi aiutare nell’iter di restituzione dei due animali. Ma con la promessa, testimoniata da vari messaggi, che Lucky e Zorro sarebbero tornati al loro “vecchio” proprietario.

Nel frattempo, a febbraio del 2023 il giudice di pace aveva sottoscritto il decreto ingiuntivo che ordinava agli Zoofili di consegnare i cani alla Ferretti, ma l’associazione che gestisce il canile di Cremona ha fatto ricorso, non ritenendo legittima l’attuale proprietaria. Gli Zoofili, convinti della bontà del loro modo di procedere, vorrebbero collocare i cani, che in origine erano stati trovati a Soresina, in una nuova famiglia. In queste ore, nella querelle è intervenuta anche l’amministrazione comunale di Soresina, che in una lettera ha invitato l’associazione “a provvedere alla restituzione immediata dei due esemplari al legittimo proprietario”.

“Il mio cliente non ha mai avuto intenzione di liberarsi di Lucky e Zorro”, ha ribadito l’avvocato Corbari, che ha diffidato i vari soggetti coinvolti nella vicenda: il Comune di Soresina, gli Zoofili, il Comune di Cremona, Ats Val Padana, Enpa e l’associazione “Dalla parte degli animali”.

Ora Balzanelli, che vuol far valere le proprie ragioni, è parte attiva nel contenzioso davanti al giudice di pace “al fine di reclamare la proprietà dei due animali in questione, la illegittima detenzione presso l’associazione e la loro immediata restituzione”.

Sara Pizzorni

