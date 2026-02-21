Short track, per gli azzurri medaglia di bronzo nella staffetta maschile 5.000 metri

L’Italia Team conquista il quarto podio nello short track all’Olimpiade di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio dell’Ice Skating Arena Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli conquistano il bronzo nella staffetta maschile 5.000 metri, confermando il piazzamento di quattro anni fa nell’edizione di Pechino 2022. Un’altra gioia a Milano per lo short track azzurro dopo l’oro nella staffetta mista (con Sighel, Nadalini e Spechenhauser sul gradino più alto del podio insieme ad Arianna Fontana, Chiara Betti ed Elisa Confortola) e gli argenti di Fontana nei 500 metri e della staffetta femminile 3.000 metri.

L’Italia – qualificata all’ultimo atto grazie al secondo posto nella semifinale di lunedì alle spalle del Canada – parte in sordina, restando inizialmente nelle retrovie, ma assaporando anche la prima posizione tra il 20° e il 21° giro. Nello sprint finale gli azzurri difendono con successo la terza posizione, resistendo all’assalto del Canada (quarto). L’oro va ai Paesi Bassi (oro), davanti alla Corea del Sud (argento) che, come l’Italia, conferma lo stesso piazzamento di Pechino 2022. In Cina, oltre a Sighel e Cassinelli, furono Yuri Confortola e Tommaso Dotti a salire sul terzo gradino del podio. Quattro anni dopo arriva un altro risultato di prestigio per lo short track maschile azzurro, che regala all’Italia la medaglia numero 27 (nove ori, cinque argenti e 13 bronzi) a Milano Cortina 2026.

