28 Feb 2026 Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro il Milan
28 Feb 2026 Ritrovato vivo il 49enne cremonese disperso sull'Adamello
28 Feb 2026 Ivo Pogorelich incanta l'Auditorium con un repertorio dedicato a Beethoven
28 Feb 2026 Festival di Sanremo 2026: la classifica della serata cover
27 Feb 2026 Cremonese 49enne disperso sull'Adamello: ricerche in corso, campo base a Ponte di Legno
Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro il Milan

di Mauro Maffezzoni

In difesa potrebbe essere confermato Folino. Barbieri favorito a destra su Zerbin, in mezzo l'ex Bondo può partire titolare. In attacco Bonazzoli in coppia con uno tra Vardy e Djuric

Emil Audero
Davide Nicola e il suo staff stanno lavorando sodo con la squadra per preparare la difficile sfida contro il quotato Milan, in programma domenica prossima allo stadio Zini alle ore 12:30.

Riguardo le possibili scelte iniziali inerenti la formazione, il sistema di gioco di partenza dovrebbe essere il solito 3-5-2, con Audero a difendere la porta. In difesa sarà assente ancora Baschirotto. A questo punto Terracciano e Luperto sono sicuri del posto, mentre al centro del reparto potrebbe esserci di nuovo Folino, che non si è comportato male a Roma, o in alternativa uno tra Bianchetti e Ceccherini, che stanno decisamente meglio dopo i rispettivi infortuni.

Sulla fascia sinistra dovrebbe partire di nuovo Pezzella, mentre a destra Barbieri sembra favorito rispetto a Zerbin.

A centrocampo l’ex rossonero Bondo è in vantaggio rispetto a Grassi per agire davanti alla difesa, mentre Thorsby è sicuro del posto come mezzala destra. In posizione di mezzala sinistra, invece, Maleh parte favorito rispetto a Vandeputte.

In attacco Bonazzoli sembra sicuro del posto, mentre al suo fianco dovrebbe esserci Vardy oppure Djuric come alternativa.

