Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro il Milan

Davide Nicola e il suo staff stanno lavorando sodo con la squadra per preparare la difficile sfida contro il quotato Milan, in programma domenica prossima allo stadio Zini alle ore 12:30.

Riguardo le possibili scelte iniziali inerenti la formazione, il sistema di gioco di partenza dovrebbe essere il solito 3-5-2, con Audero a difendere la porta. In difesa sarà assente ancora Baschirotto. A questo punto Terracciano e Luperto sono sicuri del posto, mentre al centro del reparto potrebbe esserci di nuovo Folino, che non si è comportato male a Roma, o in alternativa uno tra Bianchetti e Ceccherini, che stanno decisamente meglio dopo i rispettivi infortuni.

Sulla fascia sinistra dovrebbe partire di nuovo Pezzella, mentre a destra Barbieri sembra favorito rispetto a Zerbin.

A centrocampo l’ex rossonero Bondo è in vantaggio rispetto a Grassi per agire davanti alla difesa, mentre Thorsby è sicuro del posto come mezzala destra. In posizione di mezzala sinistra, invece, Maleh parte favorito rispetto a Vandeputte.

In attacco Bonazzoli sembra sicuro del posto, mentre al suo fianco dovrebbe esserci Vardy oppure Djuric come alternativa.

