Cremo, va risolto il problema del gol: Vardy e Bonazzoli devono interrompere il digiuno

La recente prova offerta dalla Cremonese contro il Milan fa ben sperare in vista della volata finale. I grigiorossi hanno tenuto testa alla seconda forza della Serie A, tornando a tratti a cercare di proporre gioco e a costruire occasioni. Sono andati vicini alla rete soprattutto Vardy, Bonazzoli e Luperto. Ma il problema del gol è rimasto irrisolto. Tre sole marcature messe a segno nelle ultime tredici giornate sono troppo poche se si vuole riuscire a raggiungere l’obiettivo finale. La salvezza, è chiaro, passa prima di tutto dal ritorno al gol.

Nelle prime 27 giornate di Serie A la Cremonese ha segnato in tutto 21 gol. Solo quattro squadre hanno fatto peggio: Parma, Pisa, Verona e Lecce (che ha il peggior attacco del campionato). Ben dieci gol dei grigiorossi, praticamente la metà di quelli totali, portano la firma dei due attaccanti titolari Vardy e Bonazzoli (a segno 5 volte a testa).

La risoluzione del problema del gol passa in larga parte da questi due giocatori, che devono interrompere al più presto il lungo digiuno nel quale sono incappati. Vardy non segna praticamente da due mesi, dalla partita contro il Cagliari dell’8 gennaio scorso. Bonazzoli, invece, è a secco addirittura da quasi tre mesi, dal match contro il Lecce del 7 dicembre 2025.

La maggior parte dei punti conquistati dalla Cremo sono arrivati grazie alle reti di una coppia d’attacco che da troppo tempo si è inceppata. Un importante contributo è stato dato anche da due difensori, Terracciano e Baschirotto, autori di 2 gol a testa. Ma nella sfida che vale come una finale contro il Lecce nessuno dei due ci sarà, il primo per squalifica e il secondo per infortunio.

La Cremo potrebbe anche sperare nell’abilità di testa di due acquisti di gennaio come Thorsby e Djuric. Ma è fuori discussione che per riuscire a conquistare nelle ultime undici partite i punti necessari per la conquista della salvezza, tutto passa dal risveglio di Vardy e Bonazzoli, i due principali terminali offensivi, che hanno dato un grosso contributo alle fortune della squadra nella prima parte di stagione, ma che da qualche mese si sono improvvisamente inceppati. Con conseguente discesa in classifica della squadra verso la zona che scotta.

