Cremonese, in arrivo tre finali prima della sosta: Lecce, Fiorentina e Parma

Tre scontri diretti in chiave salvezza di fila, prima della prossima sosta del campionato di Serie A, per un mese di marzo che potrebbe influenzare moltissimo la corsa della Cremonese verso il raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

La vittoria in casa grigiorossa manca da 13 giornate, ma va detto che in questo periodo il calendario è stato davvero tostissimo. La squadra di Nicola, tra le altre, ha dovuto incontrare big del calibro di Napoli, Juventus, Inter, Atalanta, Roma e Milan. Lo stesso allenatore della Cremo ha rimarcato la difficoltà di questo periodo, coinciso con un calo di rendimento che ha fatto perdere posizioni in classifica, sottolineando che adesso arrivano le partite decisive contro avversarie in lotta per lo stesso obiettivo.

Ci sono in pratica undici finali in programma per la Cremonese ma, in particolare, le prossime tre uscite saranno tre finalissime, prima che il campionato si fermi durante l’ultimo week end di marzo, per poi riprendere in aprile.

Nel dettaglio, il prossimo match dei grigiorossi sembra quasi uno spareggio, contro il Lecce, domenica prossima alle ore 12:30. I pugliesi hanno gli stessi punti della squadra di Nicola e sono reduci da due sconfitte (contro Como e Inter), arrivate dopo due successi di fila (contro Udinese e Cagliari) che avevano interrotto un serie di ben otto partite senza vittorie.

Subito dopo la gara allo stadio Via del Mare, la Cremonese incontrerà allo Zini la Fiorentina, altra avversaria che al momento in classifica ha gli stessi punti, alle ore 20:45 di lunedì 16 marzo. I viola erano risaliti grazie alle due vittorie consecutive conquistate battendo Pisa e Como, ma nell’ultimo turno di campionato sono incappati in una nuova sconfitta sul campo dell’Udinese.

A chiudere il trittico di fuoco di partite dei grigiorossi arriverà la trasferta di sabato 21 marzo alle 15 contro il Parma, che è riuscito a guadagnare un buon margine di vantaggio rispetto alla zona che scotta negli ultimi quattro turni di Serie A, in cui ha saputo ottenere tre successi (contro Bologna, Verona e Milan) e un pareggio con il Cagliari.

Lecce, Fiorentina e Parma prima della sosta: tre scontri diretti alla portata, ma da non fallire, per la Cremonese.

© Riproduzione riservata