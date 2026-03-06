Cremonese, verso lo scontro diretto: il Lecce ha il peggior attacco della Serie A

Domenica prossima alle ore 12:30 la Cremonese sarà impegnata in un match di capitale importanza in ottica salvezza. I grigiorossi, infatti, saranno di scena a Lecce. Sarà uno scontro diretto in piena regola, tra due squadre che al momento hanno lo stesso numero di punti (24) in classifica.

La squadra di Nicola ha bisogno di interrompere la serie aperta di 13 partite senza vittorie. E ha anche un disperato bisogno di ritrovare la via del gol (sono solo 3 le reti siglate nelle ultime 13 gare). Nell’ultimo match di campionato, però, contro il Milan sono arrivati tanti segnali positivi per i grigiorossi, in una gara che si è decisa in maniera beffarda all’ultimo minuto di gioco.

I pugliesi, invece, sono reduci da due sconfitte consecutive, contro due big come Como e Inter. Prima di questi due ko, però, il Lecce era riuscito a risalire in classifica grazie a due successi consecutivi, prima in casa contro l’Udinese e poi sul campo del Cagliari.

La formazione allenata da Eusebio Di Francesco ha il peggior attacco della Serie A, con solo 18 reti realizzate in queste prime 27 giornate. Il rendimento tra le mura amiche dei salentini non è dei migliori. Su un totale di 14 gare disputate allo stadio “Via del mare”, infatti, il Lecce ha ottenuto 3 sole vittorie, 4 pareggi e ben 7 sconfitte, per una media di 0,93 punti a partita in casa.

Durante il recente mercato invernale, i pugliesi hanno ceduto proprio alla Cremonese il centrocampista Youssef Maleh, ma si sono rinforzati con acquisti mirati, su tutti l’israeliano Omri Gandelman in mezzo al campo (già autore di 2 gol) e l’attaccante marocchino Walid Cheddira, di proprietà del Napoli, ma che ha trascorso la prima parte di campionato in prestito al Sassuolo, trovando pochissimo spazio.

Il Lecce vuole a tutti i costi ottenere il massimo nello scontro diretto contro la Cremonese, perché poi nelle successive tre partite dovrà affrontare tre big del calibro di Napoli, Roma e Atalanta.

In carriera, Davide Nicola ha incontrato 7 volte il Lecce, conquistando 4 vittorie e rimediando 3 ko. I precedenti dell’attuale allenatore della Cremonese con il collega Eusebio Di Francesco sono invece 12, con un bilancio di 6 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte.

