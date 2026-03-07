Ultime News

Cremonese

Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per l'importante sfida con il Lecce

di Mauro Maffezzoni

In difesa non ci saranno lo squalificato Terracciano e l'infortunato Baschirotto. Ampia scelta a centrocampo, dove l'unico certo del posto sembra Thorsby

Thorsby in azione contro il Milan
Gara di vitale importanza per la Cremonese sul campo del Lecce, un confronto tra due squadre che perseguono lo stesso obiettivo e che, al momento, sono appaiate in classifica. L’allenatore dei grigiorossi Davide Nicola e il suo staff stanno preparando insieme alla squadra al meglio la trasferta in terra pugliese.

Per quanto riguardo la probabile formazione titolare della Cremo, Nicola dovrebbe affidarsi al collaudato 3-5-2 come sistema di gioco. Davanti ad Audero, ci sarà una difesa che dovrà fare a meno dello squalificato Terracciano e dell’infortunato Baschirotto (approdato a Cremona la scorsa estate proprio dal Lecce). La retroguardia dovrebbe quindi essere formata da Bianchetti, Folino e Luperto.

Sulle corsie laterali, a sinistra Pezzella dovrebbe essere sicuro del posto, mentre a destra andrà di nuovo in scena il ballottaggio tra Barbieri e Zerbin.

In mezzo al campo, ora Nicola ha parecchi uomini a disposizione. La sensazione è che l’unico certo della maglia da titolare sia Thorsby, mentre gli altri due posti a centrocampo se li giocheranno probabilmente Vandeputte (che contro il Milan ha fatto benissimo), Maleh e Bondo. Non sembrano spendibili dall’inizio le alternative Grassi e Payero, che però potrebbero entrare a partita in corso.

Per quanto riguarda il reparto d’attacco, Nicola potrebbe partire con i due capocannonieri grigiorossi Vardy e Bonazzoli, tenendo Djuric inizialmente in panchina come jolly da poter gettare nella mischia nel secondo tempo.

