Campionati Regionali di nuoto, medaglia d'oro nei 100 rana per Giulia Leoni della Baldesio

Milano e Monza misurano lo stato di forma della Canottieri Baldesio. Nella prima parte dei Campionati Regionali di Categoria, la spedizione guidata dai tecnici Stefano Fedeli, Mila Corradini e Anna Pecchini schiera 30 atleti e rientra con un titolo regionale, sei medaglie complessive e un nuovo limite provinciale assoluto.

Il successo porta la firma di Giulia Leoni. L’azzurrina vince i 100 rana in 1.08.84, crono che vale l’oro regionale e conferma la qualificazione per i Campionati Assoluti. Nella stessa specialità, tra i maschi, Leonardo Bergomi chiude al secondo posto in 1.02.00, frazione che segna il ritorno sul podio dopo un periodo di difficoltà.

Il settore giovanile trova riscontri nei risultati di Alessandro Bergomi (classe 2011), capace di ottenere tre medaglie e altrettanti primati personali: è argento nei 50 farfalla (26.45) e nei 50 stile (24.25), bronzo nei 200 stile libero (1.57.15). I tempi garantiscono l’accesso ai Criteria di aprile. Sale sul podio anche Sara Locatelli, bronzo nei 50 farfalla Junior 2011 con il personale di 28.95, oltre al miglioramento nel 100 dorso fermato a 1.07.50.

La prestazione tecnica di rilievo è il record provinciale assoluto nei 100 stile libero siglato da Michele Rognoni. In prima frazione di staffetta, il nuotatore della Baldesio ferma il cronometro a 50.22, migliorando il precedente limite di Longhi (Soncino). Per Rognoni si registra anche un 1.52.91 nei 200 stile.

Nel settore Juniores, si segnalano i progressi cronometrici di Manuel Felisari (2.09. nei misti e 25. nei 50 farfalla), Matteo Corradini (50 stile e 100 stile in staffetta) e Guido Cucchi (1.56. nei 200 stile). Tra i Ragazzi, hanno migliorato i propri riferimenti Alessio Bertoglio (50 farfalla), Matteo Rottoli (50 farfalla), Agostino Barbotta (400 misti) e Gioele Strina (200 e 400 misti). In campo femminile, prove in crescita per Eva Fedeli (200 dorso), Rachele Rizzi (50 e 200 stile), Greta Riccobono (50 farfalla) e Cecilia Strina (100 rana).

Hanno completato la delegazione nelle finali lombarde Alice Seghizzi, Cecilia Rubini, Giorgia Vai, Matilde Villa, Gabriele Montagni, Edoardo Stagno, Nicolas Bernabè, Alessandro Bernini, Filippo Morandi, Marco Rubini, Filippo Seghelini e Michele Tognotti.

Il programma dei Regionali si concluderà il prossimo weekend tra Milano e Monza con la seconda parte delle gare.

© Riproduzione riservata