Klizia, destino atroce: "Preparava la sua prima gara e la festa per gli otto anni del figlio"

Il giorno del silenzio, del dolore profondo, di una camera ardente preludio del momento del distacco. Sabato le comunità di Cavatigozzi e Sesto Cremonese si stringeranno attorno alla famiglia di Klizia Jllary Fraglica per l’ultimo saluto. La 37enne vittima di un tragico incidente domenica scorsa al centro ippico “Le Valli” di Isola Dovarese, lascia un vuoto incolmabile in una famiglia che ancora si interroga sulla tragedia della donna, madre di un bimbo, Axel, che il 29 marzo compirà otto anni.

E a rendere l’addio ancora più doloroso sono proprio i ricordi dei progetti che Klizia stava coltivando con entusiasmo. Il destino si è rivelato terribilmente beffardo. La data dei funerali coincide con un sogno della 37enne, che la famiglia ci racconta: “Klizia avrebbe dovuto vivere sabato il suo grande giorno, partecipando alla sua prima gara ufficiale“.

Un traguardo per cui si era allenata con dedizione e competenza, essendo una cavallerizza esperta. Ma il pensiero più triste corre al figlio della donna: “Klizia stava organizzando la festa di compleanno del figlio, che compie otto anni il 29 marzo”. Una festa che ora sarà segnata da un’assenza incolmabile.

Mentre i Carabinieri di Piadena e Torre de’ Picenardi proseguono nel lavoro di ricostruzione della dinamica – per capire cosa abbia spinto il cavallo a imbizzarrirsi improvvisamente – l’attenzione di tutti è ora rivolta alle esequie. Sabato, la cerimonia funebre rappresenterà il momento della preghiera e del ricordo, per onorare una vita spezzata troppo presto, nel pieno dei suoi sogni e dei suoi affetti più cari.

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