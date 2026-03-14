Addio a Klizia Fraglica: in centinaia a Cavatigozzi per il funerale della giovane donna

Il grande amore per suo figlio, per il quale stava preparando la festa di compleanno – Axel farà otto anni a fine mese. E la sua grande passione per i cavalli: Klizia Jllary Fraglica stava preparando la sua prima gara.

Il ritratto della 37enne morta domenica in seguito a una caduta da cavallo lo ha tracciato questa mattina, in maniera semplice ma a tratti commovente, don Alfredo Valsecchi, parroco di Cavatigozzi, in una chiesa che solo a fatica è riuscita a contenere familiari, amici e, idealmente, tutta la comunità di Cavatigozzi e Sesto Cremonese, lì per salutare per l’ultima volta una giovane donna ricordata per la sua gentilezza e il suo sorriso.

Una comunità scossa, raccolta, numerosa, che in silenzio ha voluto renderle omaggio.

“Un evento improvviso e doloroso”, ha detto ancora don Alfredo, che ha invitato i presenti – tanti i volti rigati dalle lacrime – a custodire con amore il ricordo di Klizia e a “unirsi in questo momento di grande dolore, nel silenzio e nella preghiera”.

“In queste occasioni non ci sono parole umane che possano alleviare questa grande sofferenza – ha proseguito don Alfredo –. Forse saremmo tentati di riavvolgere il nastro e tornare indietro, come se non fosse successo niente. Ma non possiamo far finta di nulla e dobbiamo vivere questo momento con l’aiuto della parola di Dio”.

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